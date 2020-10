Basketball-Bundesligist Alba Berlin könnte nach insgesamt sieben positiven Corona-Fällen in der kommenden Woche wieder ins Spielgeschehen eingreifen. Geschäftsführer Marco Baldi hofft darauf, dass die ersten Profis Anfang der kommenden Woche aus der Corona-Quarantäne zurückkehren. "Das entscheiden die Gesundheitsämter, das ist für jeden anders", sagte Baldi. "Jeder muss vorher eine Untersuchung machen. Wenn es dann grünes Licht gibt, dann können wir so langsam auch wieder anfangen. Das geht jetzt so tröpfchenweise."