Unter den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus leidet sowohl der Spitzen- als auch der Breitensport. Warum der nicht nur angesichts einer Pandemie an Bedeutung gewinnt und wieso nun auch die Chef-Etagen gefragt sind.

Für "Körper und Geist" sei der Sport gleichermaßen wichtig, so Ruf, der zudem auf die Bewegungsempfehlung der Weltgesundheitsorganisation verweist, auf denen auch die Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums basieren und die besagen, dass man sich "mindestens 150 Minuten mit mindestens mittlerer Intensität pro Woche bewegen soll, um die Gesundheit zu erhalten oder zu verbessern."

Wolfgang Ruf, Studiengangsleiter Soziale Arbeit und Sport an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport, mahnte im Vorfeld der Bund-Länder-Konferenz im Gespräch mit dem rbb: "Man sollte die öffentlichen Sportplätze so lange wie möglich unter Einhaltung der Hygiene-Maßnahmen geöffnet lassen, um den Zugang zu Bewegungsangeboten möglichst lange aufrecht zu erhalten. Auch aufgrund der sozialen Unterschiede. Manche haben einen Garten zu Hause, für andere sind öffentliche Sportplätze jedoch sehr wichtig."

Der Spitzen- und Breitensport steht erneut vor schweren Einschränkungen. Vereins- und Mannschaftssport werden untersagt, im Amateurbereich wird im November nur noch Individualsport möglich sein - allerdings nicht in Fitessstudios, auch sie werden geschlossen.

Amateursport in Vereinen untersagt

Kinder seien sogar noch viel mehr auf Bewegung angewiesen, so Ruf: "Kinder haben grundsätzlich einen sehr hohen Bewegungsdrang. Man empfiehlt zum Beispiel Kindergartenkindern drei Stunden pro Tag Bewegung, während es für Erwachsene zweieinhalb Stunden pro Woche sind."

Auch in unmittelbarer Hinsicht auf Covid-19 ist Sport von Bedeutung, so Ruf. So sei körperliche Inaktivität laut Studie des Robert Koch-Instituts ein Risikofaktor für Krankheiten wie Adipositas, Diabetes-2 oder Herzerkrankungen, welche wiederum einen schweren Verlauf von Covid-19-Erkrankungen begünstigen können.