Die Eisbären Berlin starten als eines von acht Teams beim erstmals ausgetragenen "MagentaSport Cup". Dieser findet vom 11. November 2020 bis zum 12. Dezember statt. Das bestätigten der Berliner Club und die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) am Donnerstag. "Dieser Wettbewerb ist ein sehr wichtiges Zeichen für Fans, Partner, die DEL und für den gesamten Eishockeysport in Deutschland", sagt Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee in einer Klub-Mitteilung: "So rückt unser Sport wieder in die öffentliche Wahrnehmung und die Spieler erhalten darüber hinaus Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen." Wo die Berliner ihre Heimspiele austragen, steht noch nicht fest.