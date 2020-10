Bereits am Donnerstag hatte der Berliner Senat seine neue Verordnung vorgestellt. Demnach ist Amateursport untersagt und Sport nur noch individuell möglich. Einige Vereine in der Regionalliga arbeiten zwar unter Profibedingungen, offiziell sind aber nur die ersten drei Ligen Profi-Ligen. "Die Regionalliga Nordost gilt als erste Amateurspielklasse und muss somit ebenfalls pausieren", wurde Erwin Bugar, Präsident des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) am Freitag in einer Mitteilung zitiert.



Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sagte dagegen auf einer Pressekonferenz am Freitag in Bezug auf die Regionalliga, man sei sich in der Koalition einig, "dass wir hier den Trainings- und Sportbetrieb weiter möglich machen werden." Somit herrschen ab Montag unterschiedliche Bedingungen für die Teams aus Berlin und Brandenburg.