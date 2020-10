Die Spiele an diesem Wochenende finden noch einmal wie geplant statt. Dabei könne es zu Ausnahmen wegen einzelner Corona-Fälle kommen. So wurde beispielsweise das Spiel von Viktoria Berlin gegen Lok Leipzig wegen Corona-Fällen bereits abgesagt.

"Bezüglich der weiteren Vorgehensweise wird der Verband in der kommenden Woche per Videokonferenzen in den jeweiligen Spielklassen den Dialog mit den Vereinen suchen", hieß es in der Verbandsmitteilung.