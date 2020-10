Das Spiel in der Regionalliga Nordost zwischen Tennis Borussia und der zweiten Mannschaft von Hertha BSC ist abgesagt. Das gaben beide Klubs am Dienstag auf Twitter bekannt. Grund ist ein positiver Corona-Fall bei TeBe. Alle Spieler aus dem Kader von Tennis Borussia müssen als Kontaktperson bis zum 6. November in Quarantäne. Die Partie sollte am Mittwochabend (19:00 Uhr) stattfinden.