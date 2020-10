Die Champions League der Volleyballer kommt im Dezember nach Berlin. Wie der Europäische Volleyball-Verband (CEV) am Freitag bekanntgab, bekommt der Hauptstadt-Verein den Zuschlag für die Ausrichtung eines Vorrunden-Turniers in der Gruppe C vom 8. bis 10. Dezember in der Max-Schmeling-Halle. Auch Bundesliga-Konkurrent Friedrichshafen ist Gastgeber - vom 9. bis 11. Februar 2021 der zweiten Runde in der Gruppe E.