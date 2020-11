Ein Sprecher der Innenverwaltung sagte am Mittwoch: "Die neue Infektionsschutzverordnung sieht Ausnahmen im Bereich des Sports für Berufssportler vor. Die Senatsverwaltung sieht die Spieler der Regionalliga Nordost als Berufssportler an." Zuvor war ein entsprechender Antrag des BFC Dynamo beim Senat eingegangen.

Dementsprechend wurde nun dem BFC und allen anderen Berliner Regionalligisten der Trainingsbetrieb im Rahmen der bestehenden Hygienekonzepte gestattet. Das gilt allerdings nur für die Spieler der Regionalliga, andere Mannschaften sind ausgeschlossen.

Die Brandenburger Teams waren vom ursprünglichen Trainingsverbot bereits zuvor ausgenommen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte am Freitag auf einer Pressekonferenz in Bezug auf die Regionalliga gesagt, man sei sich in der Koalition einig, "dass wir hier den Trainings- und Sportbetrieb weiter möglich machen werden."