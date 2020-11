Das Stadion An der Alten Försterei wird in diesem Jahr am 23. Dezember still und dunkel bleiben. Das traditionelle Weihnachtssingen am Abend vor den Weihnachtstagen darf wegen der geltenden Kontaktbeschränkungen in Berlin nicht im Stadion stattfinden.

Wer allerdings nicht auf das Weihnachtssingen verzichten möchte, kann das von zu Hause aus tun. Um 19 Uhr zeigt der 1. FC Union auf seinen Online-Kanälen die Veranstaltung vom letzten Jahr.