Der Grund dafür ist ein Corona-Fall im Team der Berliner. Rückraumspieler Marian Michalczik wurde positiv auf das Virus getestet. Michalczik befinde sich aktuell in häuslicher Isolation, teilten der Bundesligist und der Deutsche Handballbund (DHB) am Mittwoch mit. Der 23-Jährige wurde nach einer Länderspielreise mit der deutschen Nationalmannschaft positiv getestet.

Neben Michalczik befindet sich Paul Drux in Quarantäne - beide ohne aktuell Symptome zu zeigen, wie die Füchse auf der vereinseigenen Webseite [fuechse.berlin] mitteilten. Auch Drux war mit der DHB-Auswahl unterwegs und hatte am Sonntagnachmittag noch in Estland in der EM-Qualifikation mitgewirkt. "Wir haben keinen direkten Einfluss darauf, was bei der Nationalmannschaft passiert. Die Regel ist also, dass wir die Spiele absagen, wenn mehr als ein deutscher Nationalspieler in einem Team von Corona betroffen ist", sagte Hanning.

Das Duell gegen Flensburg am Sonntag (ab 13:10 im Livestream bei rbb|24) soll hingegen stattfinden. Der Grund: Die von Hanning beschriebene Regel gilt nur am Spieltag, der unmittelbar an die Länderspielreisen anschließt. Danach gelten wieder die generellen Bestimmungen der Liga. "Da ist es so, dass die Hälfte der Spieler entweder in Quarantäne oder Corona haben muss, damit man Spiele verlegen kann. Das ist Sonntag definitiv nicht der Fall, wir werden also spielen. Ich bin auch sicher, dass wir gut spielen werden."