Ohne Zuschauer fehlt etwas ganz Wichtiges. Was macht so etwas mit einer Mannschaft?

Alle waren begeistert und fanden das Konzept herausragend, konnten es aber trotzdem wegen der Vorbildfunktion des Sports nicht umsetzen. So haben wir uns auf diese kleine Zahl geeinigt, weil es das Minimum des Existenziellen ist. Wir hatten eigentlich eine gute Einigung mit dem Senat bis zum Ende des Jahres. Das zu kippen, ist schade und aus meiner Sicht nicht notwendig. Wenn man keine Förderer und Fans in die Halle lassen kann, ist das tragisch.

Wie fühlt es sich an, wenn man Zeit und Geld in Konzepte steckt, um über die Runden zu kommen und dann vor vollendete Tatsache gestellt wird?

Wir wollen in unserer Vorbildfunktion bleiben und auch im Dialog. Wir tun gut daran, einfach zu sagen: "Komm, wir ziehen das jetzt durch!" Wir verstehen nicht alles und sind auch ein bisschen enttäuscht, aber wir machen das jetzt gemeinsam. Ich finde, wir müssen eine gewisse Gelassenheit für dieses Thema kriegen, aber wir brauchen in der Bevölkerung auch eine gewisse Disziplin. Und wir müssen Wege finden, wie wir damit leben können.

Wir haben mit 1,5 Millionen Euro Zuschauereinnahmen kalkuliert. Wenn wir davon ausgehen, dass wir im Februar wieder vor Zuschauern spielen können, werden wir auf Einnahmen von nicht mal 300.000 Euro kommen. Von daher haben wir die staatliche Hilfe komplett in Anspruch nehmen müssen. Die Hilfen sind eine Geste des Miteinanders und ein Zeichen, dass man den Spitzensport nicht sterben lassen will. Und natürlich zeigt es auch, dass man gemeinsam nach Lösungen sucht. Gleichzeitig müssen wir aber auch selbst weiter über kreative Lösungen nachdenken, um einen eigenen Beitrag zu leisten.

Aber?

Aber so bitter es ist und ohne uns gegeneinander auszuspielen: Man kann ein Restaurant mal vor die Wand fahren und neu starten. Im Spitzensport aber kann TuS Lichterfelde nicht Alba Berlin ersetzen, Hermsdorf kann die Füchse nicht ersetzen und Preussen kann die Eisbären nicht ersetzen. Das ist dann für immer weg. Es besteht die Gefahr, diese Leuchttürme und ihre Vorbildfunktion zu verlieren.

Zusätzlich mache ich mir Sorgen um die Sportartenviefalt. Der Breitensport macht jetzt dicht und kann nicht in die Hallen. Das wird uns auf Generationen zurückwerfen, weil die Leute dann keinen Sport mehr in den Vereinen machen. Im Berliner Handballverband haben wir vom Jahresbeginn bis Mitte Oktober 70 Prozent weniger Beantragungen von neuen Spielerpässen. Das ist ein klares Zeichen. Ich bin Jugendtrainer aus Leidenschaft, ich bin jeden Tag an der Basis. Und wenn ich die Sorgen anderer Klubs mitbekomme, weiß ich, was das nach sich zieht.