Auch die Wasserfreunde Spandau spüren bereits die Konsequenzen der Corona-Krise. "Für uns ist das katastrophal, weil wir schon sehr viele Mitglieder in diesem Jahr verloren haben. Inzwischen schon 500 von 4.000", so Vereinspräsident Hagen Stamm. "Wir müssen von einem Tag auf den anderen alles auf Null schalten."

Seit Montag ist in Berlin Vereins- und Amateursport bis Ende November untersagt. Wegen einer Ausnahmeregelung dürfen Kinder bis zwölf Jahren in Berlin in festen Gruppen von maximal zehn Kindern im Freien weiterhin trainieren. Schwimmen ist aber nur im Rahmen des Schulunterrichts erlaubt.

Die rund 800 Kinder, die sonst bei den Wasserfreunden schwimmen lernen, dürfen aktuell nicht ins Becken. "Es ist natürlich sehr schwer nachzuvollziehen, dass Kitakinder, die morgens zusammen in die Kita gehen, danach nicht als komplette Gruppe zum Kitaschwimmen kommen können", sagt Hagen Stamm. Dem Verein fehlen in Folge der Krise rund 50.000 Euro monatlich.