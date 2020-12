Najork Arnhild Senftenberg Samstag, 26.12.2020 | 09:35 Uhr

Das tut mir jetzt aber sehr leid für die Profis. In einer Zeit, in der Kinder nicht in die Schule dürfen, Eltern nicht arbeiten können, viele Menschen auf Intensivstation um ihr Leben kämpfen, Menschen in systemrelevante Berufen Überstunden schieben und auf Urlaub verzichten müssen,.... ist es natürlich wichtig Sportereignisse dieser Art zuzulassen und die Profis regelmäßig mehrmals wöchentlich zu testen.

Vielleicht könnten wir in unserem Land endlich mal die Prioritäten an den notwendigen Stellen setzen und zum Beispiel die vielen Testkapazitäten, welche für den Profisport genutzt werden, an anderen Stellen einsetzen.

Der normale Bürger soll zu Hause bleiben, aber unsere Profis reisen regelmäßig durch ganz Deutschland. Finde den Fehler.