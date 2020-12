Seit Anfang November findet in der Fußball-Regionalliga-Nordost kein Spiel mehr statt. Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hat nach einer Videokonferenz der Arbeitsgruppe "Fortführung Spielbetrieb" am Mittwochabend bekannt gegeben, dass das bis mindestens Ende Januar auch noch so bleiben wird.