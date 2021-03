Drei Mal triumphierte Thomas Häßler bei der Wahl zum "Tor des Monats". Die Medaillen sind in einer Kiste verschwunden, die Erinnerungen aber noch sehr präsent: besonders an einen Treffer im November 1989 - den wichtigsten seiner Karriere. Von Johannes Mohren

Oktober 1987, November 1989, Juni 1992. Drei Mal hat der 54-Jährige - heute Trainer eben jenes BFC Preußen - das "Tor des Monats" geschossen. Nur einem weiteren Berliner gelang das: Pierre Littbarski. Häßler hat mit den Treffern einen Derbysieg gekrönt, den späteren WM-Titel der deutschen Nationalmannschaft in Italien erst möglich gemacht und einen Auftakt in eine Europameisterschaft gerettet.

Geschäftsstelle des BFC Preußen in Lankwitz. Landesliga heißt das Tagesgeschäft in den Räumlichkeiten im Berliner Südwesten, wenn nicht gerade die Corona-Pandemie den Amateurfußball stoppt. Doch an diesem Mittwochabend ist das Zuhause des Siebligisten die Bühne für große, sogar historische Momente: Auf einem kleinen Laptop ist das Müngersdorfer Stadion in Köln zu sehen. Kurz darauf der Idrottsparken im schwedischen Norrköping. Und im Zentrum der alten Videoaufnahmen schießt und jubelt der Mann, der es sich auch in einem Schreibtisch-Stuhl vor dem Bildschirm bequem gemacht hat: Thomas Häßler.

In Spielen ist Littbarski eigentlich Kölner Freistoß-Schütze Nummer eins. Doch in dieser 80. Minute überlässt er Häßler den Ball, ja: Er tippt ihn nur kurz für für ihn an. "Und dann passte alles zusammen. Optimal getroffen, Torwart chancenlos - und dass der hinten so einschlägt, ist natürlich ein Traum für mich." Der Fleiß des Trainings und das Glück des Moments kommen zusammen. "Wenn du das Derby gewinnst, das 4:1 reinhaust und das wird noch zum 'Tor des Monats', dann bist du natürlich stolz wie Oskar durch die Stadt gelaufen." ( Video des Tores auf sportschau.de )

"Ich hatte mit Pierre (Littbarski, Anm. d. Red.) und Bodo (Illgner, Anm. d. Red.) nach dem Training immer noch geschossen. Eine oder anderthalb Stunden, manchmal länger. Da waren die anderen schon geduscht, umgezogen und auf dem Weg nach Hause", erzählt er. Es geht in den Einheiten mit den Teamkollegen um schöne Tore - und ein bisschen mehr: "Wir haben gewettet: Wer gewinnt, muss dem anderen danach eine Cola aus dem Restaurant holen und so weiter."

Das zweite "Tor des Monats" gelingt Häßler am gleichen Ort, aber in anderem Trikot. Es ist ein Spiel, das in die Fußball-Geschichte eingehen wird. Mit der deutschen Nationalmannschaft muss der Berliner am 15. November 1989 - sechs Tage nach dem Fall der Mauer - die Quali-Partie gegen Wales gewinnen. Alle wissen: Gelingt das nicht, schaut die DFB-Elf bei der Weltmeisterschaft in Italien im Sommer darauf nur zu. Zur Pause steht es in Köln 1:1.

Sommer 1992. Zwei Jahre nach dem WM-Triumph steht die Europameisterschaft in Schweden an. Deutschland trifft in der Gruppe 2 auf die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), Schottland und die Niederlande. Am 12. Juni in Nörrkoping sieht es vor knapp 18.000 Zuschauern lange Zeit so aus, als würde das Team von Trainer Berti Vogts im Idrottsparken einen richtig verkorksten Auftakt ins Turnier erwischen. Die GUS führt ab der 64. Minute durch einen Elfmeter mit 1:0. Bis in die Schlussminute ändert sich nichts am Spielstand.

Und in dieser Schlussminute tritt Häßler nun zum Freistoß an - der Ball liegt direkt an der Strafraumkante. "Er war zu nah am Tor, als dass ich ihn über die Mauer hätte heben können. Deswegen habe ich mir die Torwart-Ecke ausgeguckt", sagt er. Fünf Jahre sind seit seinem ersten Freistoß vergangen, der zum "Tor des Monats" wurde. Inzwischen spielt der Berliner in Italien für AS Rom. Von den frühen Kölner Freistoß Einheiten mit Littbarski und Illgner profitiert er aber immer noch.

"Zwei Mann standen vor der Mauer und haben sich weggeduckt. Und dann habe ich den natürlich auch sensationell gut getroffen - reingezirkelt in den Winkel", erzählt er. Dimitri Charin im GUS-Tor ist geschlagen. Es ist der Treffer zu einem denkbar wichtigen Punktgewinn. "Wenn wir zum Auftakt gleich verloren hätten, hätten wir dermaßen unter Druck gestanden", sagt Häßler. So kommt das Team mit einem Sieg gegen Schottland und einer Niederlage gegen die Niederlande so gerade durch die Gruppenphase - und bis ins Finale. Da verliert Deutschland mit Häßler aber dann in Göteborg als großer Favorit gegen Dänemark. Es ist die Krönung eines Fußballmärchens und die Geburt des Mythos "Danish Dynamite". (Video des Tores bei sportschau.de)