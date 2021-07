Andreas Löw aus Frankfurt (Oder) ist Sportschütze. Ein sehr guter sogar. Bei den Olympischen Spielen in Tokio geht er für Deutschland an den Start. Sein Ziel: die Medaillen-Plätze angreifen. In einer Disziplin, die er sich nicht freiwillig ausgesucht hat.

Es geht um den goldenen Schuss: In 15 Wettbewerben kämpfen Athletinnen und Athleten in Tokio um die olympischen Medaillen im Schießen. Die deutschen Sportlerinnen und Sportler sind dabei in der Regel immer ganz vorne mit dabei. 2008 in Peking holte der Deutsche Schützenbund vier Medaillen und auch bei den letzten Spielen in Rio schaffte es das deutsche Team vier Mal auf das Podest. Einzig bei Olympia 2012 in London ging das Team in der jüngeren Geschichte überraschend leer aus.

Wenn es nach der deutschen Mannschaft geht, soll das auch nach den Wettbewerben in diesem Sommer in Tokio die Ausnahme bleiben. Die deutschen Schützinnen und Schützen wollen in Japan erneut das Edelmetall angreifen. Mit dabei ist dann auch Andreas Löw aus Frankfurt (Oder). Er startet in einer für ihn neuen Disziplin. Weil seine bisherige Parade-Disziplin nach einer Regeländerung vor den Spielen in Tokio kurzerhand aus dem olympischen Programm gestrichen wurde.