Auch der Doppelvierer der Frauen besteht zur Hälfte aus regionalen Ruderinnen. Daniela Schultze ist in Cottbus geboren und tritt für den RC Potsdam an. Ihre Team-Kollegin Frieda Hämmerling ist Wahlberlinerin, lebt und trainiert in der Hauptstadt, kommt aber gebürtig aus Kiel.

Insgesamt sechs Ruderinnen und Ruderer aus Berlin und Brandenburg treten die Reise nach Japan an, um sich vom 23. bis 30 Juli auf dem Sea Forest Waterway in Tokio mit den besten der Welt zu messen. Das Steuer im Achter hält der gebürtige Wriezener Martin Sauer. Doch er ist nicht der einzige Lokalmatador im Paradeboot des DRV. Der Berliner Olaf Roggensack kommt vom RC Tegel und rudert auf der Steuerbord-Seite im Achter.

Der Deutsche Ruderverband (DRV) ist bekannt für seine üppige Medaillen-Ausbeute für Deutschland bei Olympischen Spielen. Wenn auch mit kleinerem Team als üblich, liegen auch in diesem Jahr große Medaillenhoffnungen auf den DRV-Athletinnen und Athleten.

Frieda Hämmerling aus dem Doppelvierer der Frauen spricht offen über das eindeutige Ziel, Edelmetall aus Tokio mitzunehmen. Doch sie sagt auch, dass dies keine leichte Aufgabe sein werde: "In den letzten zwei Jahren ist das Feld richtig eng zusammengerückt."

Beim vorigen Weltcup in Italien kam das deutsche Boot zwar als erstes über die Ziellinie und holte zudem den Weltcup-Gesamtsieg, doch die Konkurrenz war nur ganz knapp dahinter. Als absolute Favoriten in dieser Bootsklasse gehen allerdings die Chinesinnen an den Start. Sie sind 2019 mit großem Abstand Weltmeisterinnen geworden und dürften auch in Tokio gute Chancen auf Gold haben.

Beim Doppelvierer der Männer ist seit den Spielen in Rio 2016 Ernüchterung eingekehrt. Seitdem gab es kein Podestplatz mehr internationalen Meisterschaften. In Tokio wollen sie in diesem Boot zurück zu alter Stärke finden, allerdings gehört die Favoritenrolle definitiv anderen.

Für den Deutschland-Achter zählt nur Goldenes. Nach einem enttäuschenden vierten Platz bei der Europameisterschaft in Varese und einem zweiten Platz beim Weltcup in Luzern hinter dem großen Konkurrenten Großbritannien, könnte das Boot in Tokio all das wieder vergessen machen. Doch die Briten zeigen sich ebenso in Topform. Das heißt, es wird einen enorm spannenden Kampf um Gold geben.