Der dreimalige Canadier -Olympiasieger Sebastian Brendel hat die erste Hürde auf dem Weg zu einer Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio souverän genommen. Mit seinem Zweier-Partner Tim Heckeraus Berlin gewann der 33-Jährige den Vorlauf über 1.000 Meter und zog auf direktem Weg ins Halbfinale ein. Am Dienstag fallen die ersten Entscheidungen.

Die Berliner Sprinterin Lisa Marie Kwayie ist bei den Olympischen Spielen in Tokio über die 200 Meter bis ins Halbfinale gerannt. Die 24-Jährige überstand am Montagmorgen in 23,14 Sekunden als eine der drei Zeitschnellsten ihren Vorlauf. "Es war kein einfaches Rennen", räumte Kwayie ein. "Ich habe mir aber gesagt, ich nehme mein Herz und meine Beine in die Hand und renne, gebe alles, was geht."

Im Halbfinale am Montagmittag reichte es dann aber nicht fürs Finale. Als Achte schied sie aus. Dennoch überwog der Stolz, es bis ins Halbfinale bei Olympischen Spielen geschafft zu haben. "Ich würde eine Dauerkarte nehmen. Ich möchte das noch öfter erleben", sagte sie nach ihrem zweiten olympischen Rennen und schickte Grüße an ihren Heimatverein in Neukölln. "Berlin represent", zwinkerte sie ins ARD-Mikrofon.

Über die 1.500 Meter zog Caterina Granz aus Berlin ins Halbfinale ein – sie rutschte als Neunte ihres Vorlaufs in 4:06,22 gerade noch als eine der sechs Zeitschnellsten in die Vorschlussrunde. "Ich glaube, ich hatte unheimlich Glück, ich habe einfach das schnellste Rennen erwischt", so Granz.