Zahlreiche Leichtathleten aus Berlin und Brandenburg haben sich für Olympia in Tokio qualifiziert. Diskuswerferin Kristin Pudenz setzt damit in ihrer Familie sogar neue Maßstäbe - und die Olympia-Teilnahme soll auch unter die Haut gehen.

Olympisches Gold im Diskuswerfen - daran konnten sich die Berliner und Brandenburger in den vergangenen Jahren fast schon ein bisschen gewöhnen. 2012 warf Robert Harting den Diskus in London am weitesten. Vier Jahre später in Rio gelang seinem Bruder Christoph Harting der überraschende Triumph.

Auch in diesem Jahr in Tokio schickt Brandenburg Athleten in den Ring - wie Kristin Pudenz vom SC Potsdam. Die 28-Jährige qualifizierte sich als Deutsche Meisterin für die Spiele - und setzt damit in ihrer Familie neue Maßstäbe. Denn für Vater Rüdiger, der 1985 Vize-Europameister der Junioren wurde, und Bruder Fabian blieb eine Olympia-Teilnahme immer nur ein Traum. Umso mehr freute sich die Familie von Pudenz, die schon die 66-Meter-Marke knacken konnte, über ihre Qualifikation.

Den Quali-Wettkampf will Pudenz auch in Tokio erstmal überstehen. "Wenn ich es im Finale unter die Top 8 schaffe, da wäre ich so zufrieden", definiert sie ihre Ziele. In jedem Fall soll ihre Olympia-Teilnahme unter die Haut gehen: Nach den Spielen will sie sich ein Tattoo stechen lassen, das an dieses besondere Erlebnis erinnert.