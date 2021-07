Zwölf Fehlschüsse waren es schließlich für Dogue - zu viele. An seiner Waffe wird er in Tokio dennoch keine Veränderungen vornehmen, sagt Dogue beim Telefonat mit rbb|24 fünf Jahre später. Der mit Zwei-Komponenten-Holzspachtel aus dem Baumarkt geformte und genau an seine Hand angepasste Griff sei tadellos. Mit seinen 29 Jahren sei er aber auch "fast ausgewachsen", scherzt er, weshalb der 1,97 Meter große Modell-Athlet nicht mehr von einem "spontanen Wachstumsschub" ausgeht.

Für ihn "persönlich ist das Ziel, dass ich in allen Disziplinen besser bin als in Rio. Wenn ich das erreiche, wird es auch mit einer vorderen Platzierung was." Wenn nicht, dann hat er immerhin viele Freunde und Bekannte wiedergesehen, die er über die Jahre mit seiner Sportart kennengelernt hat. Dogue sagt: "Das macht es für mich ein bisschen weg, dass meine Familie und Freunde von zu Hause nicht kommen können."

Absolut entscheidend für das Abschneiden im Modernen Fünfkampf ist das Zusammenspiel von Athleten und Pferden. Die werden zugelost, danach verbleiben gerade einmal 20 Minuten, um sich aneinander zu gewöhnen. Dass das nicht immer gelingt, davon kann die Wahl-Berlinerin Lena Schöneborn ein Lied singen. Die erfolgreichste Fünfkämperin aller Zeiten wollte 2016 in Rio ihren Olympia-Triumph von 2008 wiederholen, erwischte jedoch ein Pferd, das gleich mehrfach verweigerte. Der Null-Punkte-Ritt zerstörte Schöneborns Siegchancen unwiderbringlich und in nur wenigen Sekunden.

Für Patrick Dogue ist allerdings auch das Teil seines Sports: "Die Aufgabe besteht nicht nur im Springreiten, sondern auch darin, mit einem fremden Lebewesen zurecht zu kommen." Was ihm dabei hilft? "Ich habe wie immer ein Stück Zucker in der Tasche", sagt Dogue. Für den noch ein ganz anderes Problem besteht: Jet-Lag. Der Abflug in Richtung Tokio erfolgt am 30. Juli abends, die Ankunft am 31. mittags. "Ich probiere meistens, die Nacht vor dem Flug nicht so gut zu schlafen. Aber gerade wenn man Richtung Osten fliegt, ist es sehr, sehr schwer. Für mich zumindest. Dann legt man sich um 21 oder 22 Uhr ins Bett und probiert irgendwie einzuschlafen. Dabei ist es in Deutschland gerade mal 15 Uhr."