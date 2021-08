Lukas Dauser hat die einzige deutsche Turn-Medaille bei den Olympischen Spielen geholt. Mit Silber am Barren krönte der langjährige Wahl-Berliner an seinem Spezialgerät die fehlerfreie Übung.

Lukas Dauser hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die einzige deutsche Turn-Medaille gewonnen. Der bis vor kurzem in Berlin lebende und für Unterhaching startende Turner zeigte am Dienstag im Ariake Gymnastics Center an seinem Spezialgerät Barren eine fehlerfreie Übung und holte mit 15,700 Punkten Silber.

So richtig fassen konnte Dauser seinen Medaillengewinn anschließend noch nicht so richtig. "Es ist ein bisschen wie im Film", sagte er. Er brauche noch ein paar Minuten, um das Erlebte zu realisieren, sagte der sichtlich gerührte 28-jährige, der große Teile seiner Karriere am Olympiastützpunkt in Berlin trainierte und in der Hauptstadt auch studierte. "Es ist unfassbar geil, ich bin richtig froh und happy", sagte er. Dass er dieses Silber mit nach Hause nehmen darf, sei das Größte auf dieser Welt, so Dauser.