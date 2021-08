4.500 Sportler treten in Tokio bei den Paralympics an – abgeschottet im paralympischen Dorf vom Rest der japanischen Bevölkerung. Tischtennisspielerin Juliane Wolf aus Eisenhüttenstadt berichtet von einer außergewöhnlichen Atmosphäre.

Im November 2020 infizierte sich Juliane Wolf mit Corona. Als die Para-Tischtennisspielerin nach mildem Krankheitsverlauf und bestandenem Gesundheitscheck wieder die Freigabe für den Trainingsbetrieb bekam, könnte ihr ein Zufall das Leben gerettet haben. Wolf nahm an einer freiwilligen Corona-Studie teil - und dabei wurde eine Herzmuskelentzündung entdeckt.

Juliane Wolf: Ich bin gegen die absolute Favoritin in meiner Wettkampfklasse gestartet, die Chinesin Jingdian Mao. Zwei Sätze waren wirklich knapp, aber ich bin null zu drei nach Sätzen unterlegen. Ich wusste, dass es total schwer wird, ich habe noch nie gegen sie gewonnen. Es ist ok, gegen sie zu verlieren. Das Spiel habe ich abgehakt, am Freitag geht's weiter [Anm. d. Red.; gegen die Japanerin Yuri Tomono] .

rbb|24: Frau Wolf, Sie hatten am Mittwoch Ihre erste Tischtennis-Partie bei den Paralympics in Tokio. Wie war der Auftakt?

Wir dürfen uns im Dorf aufhalten, wir dürfen zu unserer eigenen Wettkampfstätte, mehr nicht. Andere Wettkämpfe dürfen wir nicht anschauen. Nicht alle Sportler sind im paralympischen Dorf untergebracht. Aber hier ist der Vorteil, dass man in die Speisehalle gehen darf, man kann durchs Dorf spazieren. Wir dürfen in den Bus steigen und wir dürfen rausgucken. Die Busse werden mit Aufklebern versiegelt, wenn wir eingestiegen sind. Denn bei der Ankunft soll sichtbar sein, dass wirklich keiner vorher ausgestiegen ist.

Wir erreichen Sie in einem kleinen Zimmer im paralympischen Dorf. In Japan steigen die Infektionszahlen gerade immer weiter. Wie frei können Sie sich bewegen?

Das hört sich sehr streng an. Bei Ihren ersten Spielen in Rio de Janeiro vor fünf Jahren ging es deutlich bunter zu. Wie geht es Ihnen nun in dieser Stille?

Dadurch, dass sich die Tischtennis-Wettbewerbe über den kompletten Zeitraum ziehen, hätte ich jetzt eh kein Sightseeing gemacht. Wir haben in Rio in der Woche vorher andere Orte besucht. Aber es war von vornherein klar, dass das hier nicht möglich ist. Wir sitzen jetzt nicht in der Halle und trauern, dass keine Zuschauer da sind. Man konzentriert sich auf den Wettkampf und das ist das wichtigste.