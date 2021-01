Wegen der Corona-Pandemie konnte die Berliner Profi-Boxerin Nina Meinke im vorigen Jahr nur wenig trainieren und nur zwei Mal in den Ring steigen. 2021 will "Nina The Brave" das ändern - und den WM-Titel holen. Von Friedrich Rößler

Mit dem Spandauer Forst und der Havel vor der Tür habe sie da sehr viel Glück gehabt. Nur ihr Hund Apollo, der eigentlich ihrem Vater und Manager Christian Meinke gehört, eigne sich nicht mehr so gut als Trainingspartner: "Früher habe ich den nie tot bekommen, der ist jetzt ganz schön in die Jahre gekommen."

- geboren am 04. März 1993 in Berlin

Vor allem die erste Niederlage gegen die Irin Katie Taylor, heute Weltmeisterin in allen vier wichtigen Verbänden, im April 2017 dürfte "Nina The Brave" aber besonders in Erinnerung behalten haben. Schließlich boxte die Berliner Federgewichtlerin in London damals im Vorprogramm des Hauptkampfes zwischen Wladimir Klitschko und Anthony Joshua vor fast 90.000 Zuschauern.

Vor nicht ganz so spektakulärer Kulisse verlor sie in Potsdam ein Jahr später den WM-Kampf im Federgewicht gegen Elina Tissen. Das hat Nina Meinke aber nicht entmutigt. "Mein Ziel und mein Wunsch für dieses Jahr ist es, den WM-Titel in Angriff zu nehmen, das wäre schön, wenn das klappen sollte", sagt die 27-Jährige.