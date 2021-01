Nachdem der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks in einem offenen Brief an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) Kritik an den frisch frisierten Fußballerköpfen und mehr Solidarität im Lockdown gefordert hatte, äußerte sich der Sprecher von Union Berlin, Christian Arbeit, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. "Wir werden nicht anfangen, bei einzelnen Themen unseren Spielern hinterherzulaufen und zu fragen, ob seine Frau Friseurin ist", sagte Arbeit. Da sei die Gesellschaft gefragt, Lösungen zu suchen.