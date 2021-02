Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die A-Jugend von Hertha BSC gerade einmal vier Pflichtspiele absolviert. Nach dem Saisonabbruch Mitte März 2020 rollte sechs Monate lang kein Ball in der U19-Bundesliga Nord/Nordost. Im September war es dann endlich wieder soweit und die neue Saison startete mit einem fulminanten 5:1-Sieg der Hertha-Junioren gegen den Eimsbütteler TV. Nur vier Wochen, drei Liga- und ein Pokalspiel später war dann auch schon wieder Schluss. Am 1. November wurde der Spielbetrieb für den Amateursport mit dem erneuten Lockdown abermals eingestellt.

Das Wettkampfverbot gilt bis heute. Wer jedoch einer Auswahlmannschaft oder einem Berliner Landeskader angehört, darf immerhin trainieren. Die Spieler von Michael Hartmann, U19-Trainer bei Hertha, gehören zu den Glücklichen. Sie trainieren ausschließlich an der frischen Luft, derzeit aufgrund der Schulferien immerhin einmal täglich - anders als noch im Frühjahr 2020. "Das ist der große Vorteil im Gegensatz zum vorigen April, als wir gar keinen Kontakt haben durften", erzählt Hartmann, "solange man in Spielform arbeiten kann, was den Jungs am meisten Spaß macht, ist es nicht so zäh."