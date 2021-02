Wir hatten 2020 zu Jahresbeginn etwa 3.344 Mitglieder und jetzt sind es rund 2.800. Das sind also mehr als 500 Mitglieder weniger. Das macht einen Etat von 80.000 bis 90.000 Euro aus, den wir in diesem Jahr weniger haben. Aktuell sinken die Inzidenzen ja und natürlich hoffen wir jeden Tag mehr, in die richtige Richtung zu kommen. Man muss auch wissen, dass ab bestimmten Mitgliederzahlen bestimmte Förderungen dranhängen. Das trifft uns nur am Rande, aber andere Vereine trifft das hart, weil sie komplett aus Förderungen rausfallen. Da versucht der Landessportbund, Möglichkeiten zu finden und es gibt auch einen Rettungsschirm, aber letztendlich tut es uns allen ein Stück weit weh, zu sehen, wie diese Entwicklung voranschreitet.

Ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass es den Gesundheitsbereich in Ihrem Verein besonders getroffen hat. Wie stellt sich das dar und warum macht es sich dort so sehr bemerkbar?

Ich glaube, das ist ein historischer Punkt. Wir als Verein sind auch Gesellschafter und wollen verbinden, Netzwerke unter den Sportlern schaffen. Wie sehen uns verantwortlich für die soziale Komponente. Im Gesundheitssport resultiert die Gemeinsamkeit oft daraus, dass man eine gesundheitliche Problematik hat, aber die Bindungskraft ist oft nicht so hoch wie in anderen Abteilungen. Dann verabschiedet man sich schneller mal von so einer Geschichte, die man gerade nicht ausüben kann, für die man aber zahlen muss. Das ist schon verständlich, aber wir wollen natürlich auch diese Mitglieder so gut wie möglich halten. Dafür bieten wir jetzt Online-Trainings an. Die Reihe heißt "Die Heimtrainer", das sind Videos auf Youtube, die man jederzeit abrufen kann. Wir haben aber mittlerweile auch eine große Zahl an Online-Trainings, wo der Trainer in Zoom dabei ist. Das wird auch super gut angenommen.