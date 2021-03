Der 1. FC Union Berlin will am Wochenende erstmals Corona-Schnelltests für Personen, die im Stadion sind, ausprobieren. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Fans sind zwar immer noch von Spielbesuchen ausgeschlossen, aber Union Berlin bietet am Samstag allen zutrittsberechtigten Helfern, Ordnern, Journalisten und anderen Personen einen kostenlosen SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest an.