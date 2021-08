In die Klassenräume sollen die Schüler wieder zurück. Auf den Fußballplatz dürfen sie trotzdem nicht. So wie der gesamte Amateurfußball. Das bringt Verbände und Vereine gleichermaßen auf. Dabei gibt es auch gute Nachrichten. Von Ilja Behnisch

Ein paar Spieler hätten aufgehört mit dem Fußball durch die lange Pause, sagt etwa Louis Herfurth, U19-Trainer des FC Stern Marienfelde in Berlin. Und auch Sebastian Schmidt, Nachwuchsleiter des FC Preußen Eberswalde in Brandenburg kann von drei Spielern berichten, die sich "coronabedingt abgemeldet" hätten. Zusatz: "Aber das waren Spieler, die auch vorher nicht so den Fokus hatten."

Dennoch hat der Kinder- und Jugendfußball unter Corona Schaden genommen, so Sebastian Schmidt aus Eberswalde: "Man muss ganz klar sagen, dass viele körperlich gelitten haben. Bei manchen Kindern musste man zweimal hingucken. Da sieht man mal, was so ein Training wert ist." Und auch spieltechnisch sei es "ein verlorenes Jahr" gewesen: "Vom Leistungsniveau sind sie natürlich stehen geblieben. Gerade die kleinen Altersklassen fangen wieder von Null an. Bei den Älteren, ab Großfeld, geht es schneller. Weil die die Basics haben. Aber in den kleineren Klassen ist es schwer."

Auch Louis Herfurth aus Marienfelde sagt: "Es war schon bemerkbar, dass von der Kondition und Beweglichkeit etwas gefehlt hat." Immerhin: "Extrem dick zurückgekommen ist niemand. Das habe ich eher im Herrenbereich, wo ich selbst spiele, gemerkt." Für Herfurth überwiegen aber die positiven Ausblicke: "Man hat schon gemerkt, dass den Jungs das gefehlt hat. Dass sie hungrig sind, jetzt wieder in den Spielbetrieb reinzukommen." Auch, weil der Fußball eben mehr ist als nur ein Spiel um Sieg oder Niederlage. "Wir hatten am Wochenende ein Testspiel. Und da merkt man einfach, dass die alle schon einen extremen Zusammenhalt haben. Und die kennen sich noch nicht einmal ein halbes Jahr. Es verbindet einfach extrem, wenn man zusammen in einer Mannschaft spielt", so Herfurth über seinen neuen U19-Jahrgang.