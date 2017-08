Audio: Antenne Brandenburg | 25.08.2017 | Bild: imago/WEREK

Vor 40 Jahren - Cottbuserin springt als erste Frau über zwei Meter - "Das war so nicht geplant!"

25.08.17 | 10:48 Uhr

26. August 1977. Die Weltelite der Leichtathletik ist beim Internationalen Stadionfest in Berlin. Um 20.14 Uhr konzentriert sich eine 25-Jährige vom Sportclub Cottbus auf ihren Hochsprung. Aufgelegt sind 2,00 Meter - das hat noch keine Frau zuvor geschafft. Rosi Ackermann gelingt die Sensation. Von Thomas Krüger



Nichts deutet an diesem Freitag im August 1977 daraufhin, dass Rosemarie Ackermann am Abend um 20.14 Uhr Weltsportgeschichte schreiben wird. Die 25-jährige Cottbuserin ist in der Wettkampfvorbereitung für den Leichtathtletik-Weltcup im September in Düsseldorf, das soll ihr großer Auftritt werden. Es kommt anders. Beim ISTAF stimmt für Ackermann alles: das Wetter, die Atmosphäre im Stadion, das Publikum. Die junge Frau vom Sportclub Cottbus hat an diesem Abend im West-Berliner Olympiastadion einen Lauf. Sie lässt schließlich die Hochsprunglatte auf 2,00 Meter auflegen.



"Ich bin im Training nie so hoch gesprungen"

Alle Blicke richten sich auf Rosi Ackermann. Sie fixiert die Latte, konzentriert sich. Zwei Minuten hat sie dafür Zeit, so sieht es das Reglement vor. Zwei Minuten für Konzentration, Anlauf und Sprung. Woran sie in dieser Phase denkt, ist ihr Geheimnis. Niemand kennt es, nicht einmal ihr Mann. Ein Geheimnis, dass sie hütet, bis heute, 40 Jahre danach. Nie zuvor hat Rosi Ackermann versucht, die Zwei-Meter-Marke zu überspringen, auch nicht im Training. Selten, so erzählt sie später, ist sie dabei höher als 1,80 Meter gesprungen. Sie sei nie ein Trainingstyp gewesen, offenbart sie nach ihrer sportlichen Karriere. Um Höchstleistungen abrufen zu können, brauche sie die Wettkampfatmosphäre, die Konkurrenz.

Vor Rückreise in die DDR Taxi-Runde über'n Ku'damm

Um 20.14 Uhr ist die Sensation perfekt, Rosemarie Ackermann aus Cottbus, aus der DDR, überspringt als erste Frau der Welt 2,00 Meter im Hochsprung. Das macht sie mit ihrer Wälzer-Technik. Die meisten anderen springen da schon längst im modernen Flop-Stil. Als Rosi Ackermann die Latte überquert hat und auf der Matte landet, hält sie die Hände vor ihr Gesicht. Unfassbar, was da gerade passiert ist, sie kann es nicht glauben. Es dauert viele Minuten, bis sie verinnerlicht hat, dass sie dem Frauen-Hochsprung für alle Zeiten ihren eigenen Stempel aufgedrückt hat. Das Publikum ist außer sich, keiner sitzt mehr. Die 25-Jährige wird gefeiert. Die Organisatoren müssen eingreifen und bitten die neue Weltrekordlerin kurz das Stadion zu verlassen. Schließlich sind noch nicht alle Disziplinen beim ISTAF beendet, dafür braucht es Ruhe. Dann aber steht sie dem Stadionsprecher, dem TV-Entertainer Hans Rosenthal, Rede und Antwort.

Eine Woche später Weltcup-Sieg

Inzwischen ist es tiefe Nacht an diesem 26. August 1977 in West-Berlin. Rosi Ackermann muss zurück in die DDR, ins Trainingslager nach Kienbaum. Sie sitzt im Taxi zur Grenze. Der Fahrer weiß, wen er da fährt - und dreht spontan eine Extra-Runde über den Ku'damm. In den Schlaf kommt die "Zwei-Meter-Frau" in dieser Nacht nicht. Mal liegen, mal sitzen - die Bilder lassen sie nicht los. Übrigens: Knapp eine Woche später, beim Leichtathletik-Weltcup in Düsseldorf Anfang September 1977, siegt Rosi Ackermann erneut - mit 1,98 Meter.

Ein eigenes Auto-Kennzeichen

Wieder zu Hause wird Rosi Ackermann gefeiert. Und belohnt. Sie bekommt schneller einen Wartburg und ihr eigenes Kennzeichen: ZRA 2-00. Z steht dabei für Autos aus dem DDR-Bezirk Cottbus, RA für Rosi Ackermann und die Ziffern beschreiben die Weltrekordhöhe. Wunschkennzeichen sind zu jener Zeit in der DDR nicht üblich. Heute ist Rosi Ackermann 65 und lebt als Rentnerin in Cottbus. Und sie hat ihren eigenen Stern auf dem Cottbuser Walk of Fame. Auf dem Gehweg vor dem Rathaus sind seit 2006 alle Olympia-Medaillen-Gewinner der Stadt verewigt. Der Hochspringerin aus Leidenschaft gelingt 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal der Sieg: Sie gewinnt Gold, ein Jahr vor dem legendären Zwei-Meter-Sprung beim ISTAF in Berlin.

Das Leben danach

Nach den Olympischen Spielen 1980 in Moskau beendet Rosemarie Ackermann ihre sportliche Karriere. Sie arbeitet zunächst als Ökonomin, später dann beim Sportclub Cottbus, jenem Club, dem sie ihre sportliche Karriere zu verdanken hat. Nach der Club-Auflösung 1992 findet Rosi Ackermann Arbeit bei der Agentur für Arbeit. Als Rentnerin pflegt sie ihren Garten und reist quer durch Deutschland und die Welt. Und das macht sie auch zum Jubiläum ihres Zwei-Meter Sprungs. Sie ist nicht zu Hause, will dem Trubel entgehen. Das Reiseziel - geheim. So jedenfalls erzählt sie es im Interview mit dem rbb.