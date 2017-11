Liebsdorf mit seinen 35 Einwohnern schafft es auf kaum eine Landkarte. Im September 1989 aber wird es tagelang von hunderten Leuten belagert. Denn Boris Becker wohnt in einem der Häuser. Sein einziger Besuch in der DDR hat einen sehr privaten Grund.

Nun will sie auch ihrem Freund Boris Becker ihr Liebsdorf zeigen, will ihn mit dem großen Rest ihrer Familie bekannt machen. Und Becker muss nicht lange überzeugt werden. Gemeinsam mit seiner Freundin reist er in den damaligen Bezirk Cottbus.

Die Eltern von Karen Schultz hatten die DDR verlassen, Liebsdorf verlassen, noch vor dem Mauerbau und waren nach Hamburg umgesiedelt. Dort wird auch Karen geboren. Ihre Großeltern aber, ihre Cousins und Cousinen, die Tante - sie alle leben in Liebsdorf. So oft es geht, besucht Karen ihre Verwandten auch zu DDR-Zeiten immer wieder.

Ein Gruppenfoto entsteht am Ortseingangsschild von Liebsdorf. Boris Becker inmitten einer Traube von Fans. Das Bild macht ein Fotoreporter der FDJ-Zeitung "Junge Welt". Manfred Hönel arbeitet dort in der Sportredaktion. Er ist der einzige Journalist, der nach Liebsdorf fährt und Becker zum Interview trifft.

20 Jahre nach Boris Beckers Besuch in Liebsdorf ist Brandenburg aktuell mit Beckers ehemaliger Partnerin Karen Schultz in das Dorf zurückgekehrt.

Das sagt Karen Schultz 20 Jahre später, in ihrem ersten Interview überhaupt. Während ihrer Zeit mit Boris Becker habe die Presse sie belagert, aber sie habe nie nachgegeben, erklärt sie ihre Zurückhaltung. Sie wollte kein öffentliches Leben führen.

Für den rbb macht sie 2009 eine bis heute einmalige Ausnahme. Sie reist mit einem Kamerateam nach Liebsdorf, erinnert sich an die Tage mit Boris Becker bei den Großeltern, bei der Tante, bei den Cousins und Cousinen.



Die drei Jahre mit Boris habe sie nie bereut, sagt sie im Gespräch in Liebsdorf. Warum auch, fügt sie an. Sie hat ihn geliebt. Seine Art, enthusiastisch und spontan zu sein, neugierig auch. Und überhaupt war und ist er einfach sympathisch, heute, wie damals in Liebsdorf. In jenem Örtchen, das im September 1989 vier Tage lang Kopf stand.