Raumfahrtingenieur Paul Zabel testet Pflanzenaufzucht - Brandenburger auf einjähriger Mission in der Antarktis

15.12.17 | 13:25 Uhr

Sollten eines Tages Menschen auf dem Mars Station machen, brauchen sie frisches Obst und Gemüse. Aber wie soll es wachsen? Das erforscht der Lübbenauer Raumfahrtingenieur Paul Zabel. Dafür ziehen er und seine Kollegen ein Jahr lang in die Eiswüste der Antarktis.



Wie gut wachsen Salat, Kräuter oder Tomaten auf dem Mond? Und unter welchen Bedingungen? Genau das will der Raumfahrtingenieur Paul Zabel, der beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), genauer: am Institut für Raumfahrtsysteme arbeitet, zusammen mit zwei Kollegen am Südpol herausfinden. Seit anderthalb Jahren laufen die Vorbereitungen - jetzt, am dritten Adventswochenende, bricht der 30-Jährige zu der einjährigen Mission auf.

Wenn wirklich mal Menschen zum Mond oder zum Mars fliegen – so in 20 Jahren vielleicht – dann müssen die Astronauten dort auch versorgt werden. Raumfahrtingenieur Paul Zabel

Herr Zabel, weshalb haben Sie ausgerechnet die Antarktis als Basis für ihr Experiment gewählt? Wenn wir an die Zukunft denken, wenn wirklich mal Menschen zum Mond oder zum Mars fliegen – so in 20 Jahren vielleicht – und wir dort eine Basis aufbauen, dann müssen die Astronauten dort auch versorgt werden. Das kann man sehr gut mit Pflanzen machen, weil Pflanzen Sauerstoff produzieren und eben auch ganz viel Nahrung. Wir haben also nach Orten auf der Erde gesucht, an denen man möglichst ähnliche Bedingungen zum Weltall, zu einer Raumfahrtmission finden kann. Da sind wir auf die deutsche Forschungsstation Neumayer III gestoßen, die uns die besten Möglichkeiten für unsere Forschung bietet.

Paul Zabel vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Foto: Andreas Caspari/DLR)

Wie sieht ihre Arbeit konkret aus? Wir bauen unsere Pflanzen unter komplett kontrollierten, künstlichen Bedingungen an. Sprich: Wir steuern die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur, die Beleuchtung und die Nährstoffe. Und dafür braucht man ein ausgereiftes technisches System und genau das wollen wir in der Antarktis erproben. Wie muss ich mir das Antartis-Gewächshaus vorstellen? Unser Gewächshaus sieht nicht aus wie ein typisches Gewächshaus. Wir haben es in zwei Schiffscontainer eingebaut. Und in dem Bereich, in dem die Pflanzen wachsen, sind auch gar keine Scheiben drin. Sprich: Es kommt auch kein Sonnenlicht rein. Wir arbeiten mit LED-Lampen als Beleuchtung. Unser Gewächshaus ist ungefähr zwölf Meter lang, zweieinhalb Meter breit und drei Meter hoch.

Jungpflanzen im Gewächshaus des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt | Bild: Andreas Caspari/DLR

Die Antarktis ist ja der kälteste Kontinent. Im Moment werden rund -30 Grad Celsius gemessen. Wie haben Sie dafür trainiert? Zunächst bekommt jeder eine komplette Ausrüstung Polarkleidung gestellt, sodass es nicht so schwierig ist. Wenn man ein Jahr bleibt, so wie ich, kriegt man noch ein spezielles Training. Ich war von August bis November in diversen Schulungen und Trainings und Vorbereitungskursen, damit ich dort dann ein Jahr überwintern kann. Dazu gehört unter anderem auch ein sehr großer, ausgeweiteter Erste-Hilfe-Kurs und ein Kurs, wie man sich richtig auf Eis und Gletschern bewegt. Wo werden Sie übernachten? Wir schlafen in der Neumayer III-Station. Dort gibt es Unterkünfte, Küchen, Werkstätten, Labore und so weiter. Die Fragen stellte Daniel Jorewitz, Antenne Brandenburg



Kartenausschnitt Antarktis Neumayer III Forschungsstation (Karte: bing)