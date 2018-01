"Good morning, boys and girls", sagt der Lehrer. "Good mor-ning, Mis-ter Bu-czek", antworten die Schülerinnen und Schüler im Chor. Englischunterricht in der 5b. Die Arme gehen nach oben, alle machen eifrig mit - und kämpfen sich zusammen mit ihrem Lehrer anschließend durch die deutsche Grammatik.

Freitagnachmittag, die Schule ist aus - ab nach Hause! Für Robert Buczek, Lehrer an der Friedensgrundschule in Guben heißt das nach Zielona Góra- denn Buczek ist Pole, wohnt nur die Woche über in Guben. Dort unterrichtet er Deutsch und Englisch und ist seit diesem Jahr Klassenlehrer.

Dass ihr Lehrer Deutsch, Polnisch und Englisch spricht, finden sie cool - wie den Mann überhaupt."Ich finde ihn toll, weil er lustig ist und guten Unterricht macht", sagt eine Schülerin. "Er erzählt auch oft Geschichten und erklärt sehr gut", ergänzt eine andere. Ein dritter Schüler lobt, dass Buczek zu seiner Klasse halte, sich auch bei Problemen vor "meine Schüler" stelle.



Dass Robert Buczek in Guben unterrichtet, hat viel mit seiner Liebe zur deutschen Sprache zu tun - 25 Jahre lehrte er Gemanistik an der Uni in Zielona Góra, aber irgendwann reicht ihm das nicht mehr. "Weil ich von der Ausbildung her Lehrer bin, war es eigentlich mein Traum, an einer deutschen Schule zu unterrichten", erzählt er. "Ich glaube, ich habe den Traum realisiert."