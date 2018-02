Die Polizei in Doberlug-Kirchhain ist in letzter Zeit sehr häufig in der Erstaufnahme im Einsatz. Eine Gruppe von Flüchtlingen sorgt immer wieder für Ärger - und das nicht nur in ihrer Unterkunft. Brandenburgs Innenminister hat sich jetzt selbst ein Bild gemacht.

Wegen einer Häufung von Übergriffen und Gewalt in der Flüchtlingsunterkunft in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) soll die Polizeipräsenz in der Stadt über längere Zeit erhöht werden. "Angesichts der Situation in der Stadt und in der Erstaufnahme ist die Polizeipräsenz bereits verstärkt worden", sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Mittwoch bei einem Besuch in der Flüchtlingsunterkunft. Diese Verstärkung soll nun zunächst beibehalten werden. Auch der Wachschutz in der Unterkunft soll verstärkt werden.

Schröter traf sich bei dem Besuch mit Vertretern der Stadtverwaltung, der Polizei und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), das die Flüchtlingsunterkunft betreibt. Die Zahl der Straftaten, die in Doberlug-Kirchhain von Ausländern verübt werden, hat sich fast verdreifacht, erklärte der Leiter der Polizeiinspektion Elbe-Elster, Thomas Ballerstedt. Und sie passieren nahezu ausnahmslos in der Flüchtlingsunterkunft. Die Polizei bezifferte ihre Einsätze in der Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung auf derzeit rund 30 pro Monat, bis zum September seien es noch rund zehn Einsätze pro Monat gewesen.