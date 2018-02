Bild: rbb

Karnevalisten erobern am Sonntag die Lausitz - Cottbus Helau!

10.02.18 | 09:11 Uhr

Sie sind wieder unterwegs, die Narren: Am Sonntag findet der traditionelle Zug der fröhlichen Leute in Cottbus statt. Der Autoverkehr hat dann Pause, die Polizei muss dafür Extraschichten schieben, für die Sicherheit.



Es ist der Höhepunkt der Brandenburger Karnevalszeit: Der Zug der fröhlichen Leute durch Cottbus, der größte Karnevalsumzug in Ostdeutschland. Pünktlich um 13.11 Uhr geht es am Sonntag im Stadtteil Sandow los. Von dort laufen die Narren und Närrinnen einmal quer durch die Stadt, organisiert in rund 200 Gruppen und unterstützt durch mehr als 100 geschmückte LKW, Traktoren oder Pferdekutschen. Hinzu kommen etwa zehn Spielmannszüge und Kapellen aus der Region. Neben rund 4.000 Aktiven erwartet die Lausitzmetropole 80.000 Schaulustige an der Strecke.

Straßensperrungen und zusätzliche Polizisten

Wer am Sonntag in Cottbus auf seine Auto verzichten kann, sollte es stehen lassen. Ab 9 Uhr wird ein Großteil der Innenstadt zur Sperrzone: Von der Franz-Mehring Straße, über die Straße der Jugend, die Bahnhofstraße und die Schillerstraße dürfen bis in den späten Nachmittag hinein nur Karnevalisten unterwegs sein. Der Zug findet erneut unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Spezielle Absperrungen sollen Anschläge mit Autos wie in Nizza oder Berlin verhindern, Glasflaschen und große Taschen sind verboten. Außerdem werde die Polizei mit "drei zusätzlichen mobilen Wachen vor Ort sein", so Polizeisprecher Torsten Wendt: Vor dem Blechen-Carreé, an der Kreuzung Bahnhofstraße/Franz-Mehring-Straße und am Viehmarkt. Zudem stellen die Beamten alle wichtigen Informationen über Twitter unter @polizeibb_e bereit.

"Keine erhöhte Bedrohungsituation"

In den vergangenen Wochen hatten Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Geflüchteten in Cottbus für Aufsehen gesorgt. Am vergangenen Wochenende hatten Menschen in der Stadt für und gegen Zuwanderung demonstriert. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ernsthafte Zwischenfälle werden für das Karnevalswochenende aber nicht befürchtet. Der Cottbuser Ordnungsdezernent Thomas Bergner sagte dem rbb nach der Lagebesprechung mit Vertretern der Polizei, es gebe "keine erhöhte Bedrohungs- oder Gefahrensituation" für die Stadt. "Wir sind vorbereitet, was Ordnungskräfte und Begleitung des Zuges betrifft, aber auch was die Sperrung von Zugangswegen zum Zug angeht", so Bergner.

Der Zug lässt sich auch von zu Hause verfolgen

Der rbb ist mit zahlreichen bekannten Gesichern vor Ort. Live aus dem Zug berichten Janna Falkenstein und Christian Matthèe. Jana Gebauer begleitet die Festlichkeiten auf Facebook. Kommentiert wird der Zug der fröhlichen Leute im Fersehen wieder von Andreas Rausch aus dem rbb-Studio in Cottbus und Klaus Schumann, dem Experten des Lausitzer Karneval Verbandes. Auf rbb24 gibt es ab 14:00 Uhr einen Livestream. Am Sonntagabend um 20:15 Uhr läuft im rbb Fernsehen zudem die traditionelle Gala "Heut' steppt der Adler". Sendung: rbb Fernsehen Mit Informationen von Sebastian Schiller