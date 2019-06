Neben dem Spreewald ist das Lausitzer Seenland das zweite große Reisegebiet im Brandenburger Süden. Die Bekanntheit der Region steigt, die Gäste sind zufrieden. Bis Europas größte künstliche Wasserlandschaft aber fertig ist, fehlt es unter anderem an Fachkräften und Infrastruktur. Beim Antenne-Stammtisch am Montag ging es um die Lösung dieser Probleme. Gesprächsgäste waren neben anderen die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland Kathrin Winkler, der Landrat des Landkreises Oberspreewald-Lausitz Siegurd Heinze (parteilos) und Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach (parteilos). Die Grundstimmung war optimistisch.

Kathrin Winkler vom Tourismusverband sagte, knapp 800.000 Übernachtungen gebe es jährlich im Lausitzer Seenland, auf bis zu 1,5 Millionen soll diese Zahl in Zukunft ansteigen. Der Bekanntheitsgrad der Region steige bereits langsam, nach aktuellen Umfragen würden 30 Prozent der Deutschen die Region kennen, so Winkler. im Marketing könne man aber noch zulegen, bilanzierte sie.

Das größte Hemmnis für die Entwicklung des Lausitzer Seenlandes sei hingegen der Fachkräftemangel, vor allem in der Gastronomie. Köche und Servicekräfte seien rar, sagt der Geschäftsführer des Zweckverbandes Lausitzer Seenland, Detlev Wurzler. Besonders in den Hauptreisemonaten Juli und August könnten viele Betriebe ihren Mitarbeiterbedarf kaum oder gar nicht decken.

Auch der Strukturwandel nach dem geplanten Ausstieg aus der Braunkohleverstromung spielte eine große Rolle beim Antenne-Stammtisch. Für Thomas Zenker, Bürgermeister von Großräschen war klar, dass das Seenland nicht zu einer reinen Urlaubsregion werden darf. Auch Industrie müsse angesiedelt werden.

Wirtschaftsminister Steinbach zeigte sich optimistisch in Bezug auf den Strukturwandel. Man gehe Schritt für Schritt weiter bei der Umsetzung der Vorschläge der sogenannten Kohlekommission in Gesetze. So solle die Bundesregierung nach seiner Kenntnis noch im August ihren Entwurf zum Strukturgesetz verabschieden. Wichtig sei es, so der Minister, bereits bestehende Angebote zu nutzen. So gebe es bereits zahlreiche neue Arbeitsplätze, die aktuell noch nicht besetzt werden könnten. Dennoch musste der Minister um Geduld bitten, viele Maßnahmen würden erst in einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren greifen.

Von den Strukturhilfen der Bundesregierung sollen laut Steinbach 17 Milliarden Euro in die Lausitz fließen. Zehn Milliarden seien dabei für Infrastrukturprojekte vorgesehen, sieben Milliarden sollen "intelligenten Projekten" zugute kommen. Derzeit gebe es eine Liste mit knapp 70 Projekten. Diese würden das Geld allerdings noch nicht ausschöpfen. Der Minister warb in diesem Zusammenhang dafür, weitere Vorschläge und Ideen einzureichen.