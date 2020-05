Sie kauern verängstigt am Boden und sind im Gras nicht zu sehen: Jedes Jahr sterben Tausende Rehkitze auch in Brandenburg bei Mäharbeiten. Bauern versuchen das mit Warntönen und Absuche zu verhindern oder setzen moderne Drohnen ein. Von Sascha Erler

Wenn im Frühjahr die Grasmahd beginnt, dann wird es für Rehkitze lebensgefährlich. Die jungen Tiere flüchten nicht, wenn sich die schwere Technik nähert, sondern kauern verängstigt am Boden. Dort sind sie für den Landwirt nicht zu sehen, werden von den scharfen Messern des Mähers erfasst und getötet. Jedes Jahr sterben so Tausende Rehkitze in Deutschland.

Die Bauern unternehmen einiges, um das zu verhindern. So werden auch in der Agrargenossenschaft Dürrenhofe (Dahme-Spreewald) die Flächen mit Hunden abgesucht, bevor der Mäher startet. Viel Aufwand, denn die moderne Technik schafft locker 80 Hektar am Tag, da müssen Zwei- und Vierbeiner weit laufen.

Bequemer ist da der Blick von oben: Seit einigen Jahren werden die Flächen mit Hilfe von Drohnen abgesucht, in diesem Jahr probieren das auch die Dürrenhofer zum ersten Mal.