Der Waldboden ist ausgetrocknet und mit der Hitze steigt die Brandgefahr in Brandenburg. Spätestens am Donnerstag wird überall die höchste Warnstufe 5 gelten. Der Waldbrandbeauftragte des Landes Raimund Engel warnt eindringlich.

rbb|24: Herr Engel, die Hitze wird uns noch eine Weile begleiten, es hat in den letzten Tagen kaum geregnet und es sind auch keine nennenswerten Niederschläge in Sicht. Wie ist die Waldbrandsituation in Brandenburg?

Raimund Engel: Aktuell haben wir eine hohe Gefahr, sie ist regional noch unterschiedlich. Es hat ein paar Regentropfen auf den märkischen Sand gegeben. Das war aber nicht so viel, wie wir uns gewünscht haben. In zwei Landkreisen, in Spree-Neiße und Elbe-Elster, haben wir die Gefahrenstufe 4, also hohe Brandgefahr. In den übrigen Landkreisen gilt die Stufe 3, der Osten des Landes hat etwas mehr Wasser abbekommen, in Ostprignitz-Ruppin liegen wir aktuell bei der Stufe 2. Das wird sich aber schnell ändern. Ich gehe davon aus, dass wir spätestens am Donnerstag in großen Landesteilen die höchste Gefahrenstufe 5 haben werden.

Wie gefährdet ist der Süden Brandenburgs im Vergleich zum Rest des Landes?

Gegenüber den Vorjahren sieht es etwas günstiger aus. Wir haben das kühle Frühjahr gehabt. Feucht war es nicht unbedingt. Es ist nicht so viel Niederschlag gefallen, wie man sich vielleicht vorstellt. Aber insgesamt hatten wir hier bisher weniger Waldbrände. Das wird sich in den nächsten Tagen mit Sicherheit ändern bei den hohen Temperaturen, wir erwarten ja bis zu 35 Grad.