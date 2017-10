Nur knapp verfehlte dieser Baum ein Einfamilienhaus in Cottbus

Xavier sorgt stundenlang für Hochdruck bei Feuerwehr - Spur der Verwüstung auch in Südbrandenburg

06.10.17 | 10:57 Uhr

Sturmtief Xavier hat am Donnerstag bis in die Abendstunden in Südbrandenburg gewütet. Es gab bisher eta 1.200 Feuerwehreinsätze, vor allem wegen umgestürzter Bäume. Noch immer sind nicht alle abgearbeitet. Im Bahnverkehr gibt es auch am Freitagmorgen noch massive Behinderungen. Von Holger Keßler

Nachwehen des Sturmtiefs sind auch am Freitag noch zu spüren

Die Feuerwehr rechnet auch am Freitag noch mit zahlreichen Einsätzen. Vor allem auf kleineren, nicht so stark befahrenen Straßen liegen noch immer Bäume und Äste. Auf der Verbindungsstrasse zwischen Haasow und der L 49 (Spree-Neiße) entwurzelte der Sturm sieben Bäume. Schwerpunkte der Einsätze waren die Landkreise Spree-Neisse und Dahme-Spreewald, sowie die Stadt Cottbus. Und auch das gab es: um den Einsatzkärften "Danke" zu sagen, hatte ein Pizza-Service der Leitstelle Lausitz am Donnerstagabend spontan 20 kostenlose Pizzen vorbeigebracht. Im Zugverkehr gibt es auch am Freitagmorgen noch massive Behinderungen. Ein Riesenproblem für hunderte Pendler, die zur Arbeit müssen. Die Informationsstellen auf den Bahnhöfen konnten den Andrang kaum bewältigen. Wer großes Glück hatte, konnte noch rechtzeitig einen Mietwagen ergattern.



Zwei Verletzte Lausitzer durch Xavier

Nach Auskunft der Feuerwehr wurden durch die teils orkanartigen Böen zwei Lausitzer so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus mußten: ein Autofahrer, als ein Baum auf sein Auto stürzte und ein Feuerwehrmann bei einem Einsatz. Der Sturm beschädigte zudem zahlreiche Freileitungen. Der Hauptversorger enviam meldet, dass zu Spitzenzeiten des Sturms in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 53-tausend Kunden ohne Strom waren. In Brandenburg waren vor allem die Landkreise Spree-Neiße und Dahme-Spreewald betroffen. Ein Großteil der Schäden ist bereits behoben. Im Spree-Neiße-Kreis haben noch 800 Privathaushalte aber auch Firmen keinen Strom. Nach Informationen von enviaM-Pressesprecher Stefan Buscher soll im Laufe des Freitags die komplette Stromversorgung wieder gesichert sein. Dafür sind im gesamten Einzugsgebiet des Energieversorgers seit letzter Nacht 250 Techniker und Helfer im Einsatz. Teilweise sind die Schadstellen durch umgestürzte Bäume und aufgeweichte Böden nur schwer zugänglich, so Buscher. Die Leitstelle Lausitz hatte wegen des Sturmtiefs sogar Mitarbeiter aus dem Urlaub geholt. Einige Lausitzer Schulen schickten die Kinder am Donnerstag vorsorglich schon Mittag nach Hause. Auch am Freitag fällt an einigen Schulen der Unterricht aus, weil Züge und Busse nicht fahren. Die deutsche U21-Fußballnationalmannschaft hatte ein für Donnerstagabend angesetztes öffentliches Training in Cottbus kurzfristig abgesagt. Das EM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan kann aber, wie geplant, am Freitagabend um 19 Uhr im Stadion der Freundschaft ausgetragen werden.

Überall liegen Bäume auf den Straßen, so wie hier in Kolkwitz

Nacharbeiten werden noch Tage dauern

Entspannung ist in der Leitstelle Lausitz nicht angesagt. Noch immer klingeln die Telefone. Manche stellen erst am Freitagmorgen fest, dass Sturm Xavier auch bei ihnen vor der Haustür Bäume entwurzelt haben oder dicke Äste Strassen blockieren. Deshalb bleibt die Leitstelle auch am Freitag mit doppelter Mannschaft besetzt.

Freiwillige Feuerwehren und Technisches Hilfswerk werden auch im Laufe des Freitags damit beschäftigt sein, die Schäden der Sturmnacht zu beseitigen. Strassen müssen freigeräumt und Dächer notdürftig geflickt werden. Manch einer kann nicht mehr mit dem eigenen Auto fahren, nachdem herabstürzende schwere Äste für erhebliche Beschädigungen gesorgt haben. Auch Pendler müssen damit rechen, dass der Zugverkehr noch nicht wieder normal funktioniert.



In Cottbus beschädigte Xavier das Dach eines Mehrfamilienhauses

Schadenssumme noch nicht abschätzbar

Eine genaue Schadensbilanz konnte die Feuerwehrleitstelle am Freitagmorgen noch nicht ziehen. Allerdings dürften die Schäden auch in Südbrandenburg in die Millionen gehen. Das Sturmtief hatte Dächer von Häusern beschädigt. Bäume begruben Autos unter sich. Baugerüste stürzten um.

Vom Sturm Geschädigte sollten sich an ihre Versicherung wenden. Für Schäden an Fahrzeugen kommt die Voll- oder Teilkasko auf. Für Sturmschäden an Gebäuden die Gebäudeversicherung bzw. die Hausratversicherung, wenn Wohnungsinventar zu Bruch gegangen ist. Sendung: Antenne Brandenburg, 06.10.2017, 9.30 Uhr