Die Musiker am Staatstheater Cottbus stemmen sich gegen den Generalmusikdirektor Evan Christ. Dass dessen Hasstiraden von der Führung des Hauses so lange hingenommen wurden, ist der eigentliche Skandal, kommentiert Sylvia Belka-Lorenz .

Die Arbeitsbedingungen im Cottbuser Musiktheater sind unzumutbar. Das haben die Ensembles - Orchester, Chor, Solisten - jetzt in nie erlebtem Schulterschluss öffentlich gemacht. Nach der Eskalation war der Schuldige schnell an den Pranger gestellt: Evan Christ, der Chefdirigent, dessen Zornesausbrüche mit Kunst und Temperament lange schon nicht mehr zu erklären waren. Und, nein, das ist eben nicht überall so. Dass Theater, Orchester insbesondere, streng hierarchisch arbeiten und kein Ponyhof sind: Das alles hat man tausende Male gehört – und es ist trotzdem falsch und zynisch.

Dazu muss man sich kurz in den Betrieb Oper hineinversetzen. Da soll einer am Pult stehen und knapp 80 Musiker, Solisten und Chor im Zaum halten. Er soll im allerbesten Sinne den Größenwahn besitzen, dass er eine Partitur verstanden und die Künstler im Griff hat - und dass ein paar hundert Leute im Saal sich das anhören wollen. Das kann keiner machen, dessen Ego so etwas nicht trägt. Generalmusikdirektor, das kommt kurz vor Gott. Viele tragen diese Überzeugung auch mit - sofern dabei Gutes herauskommt.

In Cottbus kam lange viel Gutes heraus. Als Evan Christ vor zehn Jahren hier startete, brachte er Weltläufigkeit nach Cottbus, Charisma und Enthusiasmus. Er hat das Musikleben am Theater entstaubt und viele neue Zuschauer für die schrägsten Töne begeistert. Damit hat sich auch Intendant Schüler gern geschmückt. Er hat ihm wohl vieles durchgehen lassen, auch wenn die schlechter werdende Stimmung, die Kräche auf den Proben und die Hasstiraden sich herumsprachen. Zumal sie ja laut genug waren. Dass die Kulturministerin Martina Münch sich nun so überrascht zeigt und dass Martin Schüler zunächst sogar das Ensemble bezichtigte, auf einem Rachefeldzug zu sein: Das ist der eigentliche Skandal.