Sänger des Cottbuser Staatstheaters haben das Verhalten ihres Generalmusikdirektors Evan Christ heftig kritisiert. Um Hilfe suchend hat das Ensemble einen Brief an die Brandenburgische Kulturstiftung geschrieben, zu der das Theater gehört. Namentlich richtet sich der Brief an Martin Schüler, der Intendant des Staatstheaters ist, und an dessen Geschäftsführenden Direktor Martin Röder.