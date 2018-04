Vorläufiger Höhepunkt einer offenbar seit Jahren andauernden Auseinandersetzung. Immer wieder geht es aus Sicht der Künstler dabei um das menschliche Agieren des Generalmusikdirektors, der aus einer amerikanischen Musikerfamilie stammt. Im Bestreben, Orchester und Sänger zu herausragenden Leistungen zu bringen, habe er überzogen. Was anfangs noch mit Temperament und Cholerik entschuldigt wurde, war am Ende für viele offenbar unerträglich.

Vor der Premiere der Oper Macbeth am Cottbuser Staatstheater am Samstag haben die 80 Orchestermusikerinnen- und musiker ihren Chefdirigenten um seinen Rücktritt gebeten. Sie werfen Evan Christ Beleidigungen, Drohungen, Mobbing und offene Aggression vor.

Eskaliert ist die Situation vor zwei Wochen. Das Opernensemble hat einen Brandbrief an die Brandenburgische Kulturstiftung geschrieben - ein zehnseitiger Hilferuf. An diesem Montag gab es dann eine große Aussprache mit Solisten und dem Orchester. Sie endete mit einer klaren Ablehnung jeder weiteren Zusammenarbeit mit Evan Christ. Das Opernensemble soll dem Vernehmen nach von der Leitung gefordert haben, "sich unumkehrbar gegen eine weitere Zusammenarbeit mit Evan Christ auszusprechen."

Kulturministerin Münch kennt den jüngsten Brief mit den Rücktrittsforderungen nicht. Am Donnerstag erklärte sie in Cottbus, dass sie davon ausgehe, dass der Stiftungsvorstand in intensiven Gesprächen ist. Sie werde diese mit dem Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch begleiten. Es gehe darum, dass das Staatstheater nicht leide. Es habe einen exzellenten Ruf und eine hervorragende künstlerische Qualität. Sie hoffe, dass die internen Probleme auch dort geregelt würden, wo sie hingehören.

Auf die Frage, ob sie an Evan Christ festhält, antwortet sie ausweichend. Sie wolle, dass mit der gleichen Qualität und möglichst noch besser am Staatstheater weiter gespielt wird. Um die bisherige Ausstrahlung zu erhalten, sei es wichtig, dass alle Beteiligten gut zusammenarbeiten können. Wenn das nicht funktioniere, sei es an erster Stelle Aufgabe der unmittelbaren Vorgesetzten, hier für Klärung zu sorgen und entsprechende Alternativen zu entwicklen. Sie gehe davon aus, dass das derzeit passiert.

Das lässt Platz für Interpretationen und wirft die Frage auf, wo sie ihre Aufgabe als Vorsitzende des Stiftungsrates der Brandenburgischen Kulturstiftung sieht.

Generalmusikdirektor Evan Christ will sich auf Nachfrage nicht zu den aktuellen Rücktrittsforderungen äußern, auch Intendant Martin Schüler lehnte vor der Premiere am Samstag eine Stellungnahme ab.

Die Premiere von Macbeth soll wie geplant stattfinden.