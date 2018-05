Anhörung soll Situation am Staatstheater Cottbus befrieden

Nach den Querelen am Staatstheater Cottbus setzt Kulturministerin Martina Münch (SPD) auf klärende Gespräche. Am Montag werde eine Sondersitzung des Stiftungsrats statfinden, bei der alle Seiten angehört werden sollen, sagte Münch am Freitag im rbb-Kulturradio. Es sollten betroffene Musiker zu Wort kommen, der Vorstand, aber auch der zurückgetretene Intendant Martin Schüler und der beurlaubte Generalmusikdirektor Evan Christ.

Durch den Rücktritt Schülers und die Vorwürfe gegen Christ sei eine Situation entstanden, die die Arbeit des Theaters gefährde, warnte Münch. Dem Stiftungsrat sei nicht bekannt gewesen, dass es Konflikte innerhalb des Theaters gegeben habe. "Das Ausmaß kannte niemand." Der Personalrat habe sich nicht an den Stiftungsrat gewandt. Deshalb habe der Rat keine Veranlassung gehabt zu glauben, dass hinter den Kulissen etwas nicht stimme.



Münch sprach sich dafür aus, am Staatstheater Cottbus neue Wege der internen Kommunikation zu finden. Möglicherweise könne dabei ein Mediator helfen.