Filmfestival Cottbus

28. Filmfestival in Cottbus - Politischer denn je

17.10.18 | 16:09 Uhr

Die 28. Auflage des Filmfestivals Cottbus fokussiert sich wie immer auf den osteuropäischen Film und zeigt sich politischer als je zuvor. Rassismus, Antisemitismus und Xenophobie werden in den Filmen behandelt. Das Programm reflektiert die politische Kultur in Osteuropa, bringt sich aber auch in Diskussionen ein, die in Deutschland und im Rest der Welt geführt werden. Das erzählte der Geschäftsführer des Festivals Andreas Stein in einem rbb-Interview.

Über 210 Filme aus 40 Nationen

Das Festival 2018 bietet für Cineasten das bisher umfangreichste Programm. Geschäftsführer Andreas Stein sagt, dass das FFC in diesem Jahr so vielfältig und facettenreich sei, wie noch nie. Er sieht das Filmfestival als Dialogplattformen zwischen Parteien, die sonst kaum miteinander reden: "Das ist eine Brücke von Ost nach West, von Deutschland nach Russland, zu Zeiten in denen der diplomatische Dialog zwischen Deutschland und Russland ein bisschen eingeschlafen war." Aber auch Themen, die sonst nicht im Bewusstsein der Zuschauer sind, werden angesprochen, so zum Beispiel das Verhältnis von Russland zu Georgien oder zur Ukraine. Das Rahmenprogramm ist ebenfalls politisch geprägt. Das Festival beteiligt sich an einer Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Reichspogromnacht am 9. November.



Bild: rbb/FilmFestival Cottbus/Foto Goethe

Filme in vier Wettbewerben

Das Programm soll viele Meinungen widerspiegeln. So werden trotz der weltoffenen Ausrichtung auch patriotische Heldenepen erzählt. Traditionell hat das Cottbuser Filmfestival vier Wettbewerbe, in denen die Filme laufen: Spielfilme, Kurzspielfilme, den U-18 Jugendfilmwettbewerb und die Cottbuser Filmschau. Bei letzterer bekommen auch Filmemacher aus der Region die Chance ihre Filme im Rahmen des Festivals zu zeigen. Einen Fokus auf ein bestimmtes Thema wie noch in den Vorjahren gibt es nicht mehr. Stattdessen gibt es mehrere Filmreihen. In einer Reihe wird zum Beispiel die Identitätsfindung der Ukraine beleuchtet, in einer anderen Georgien und seine Filmszene. Unter dem Motto "Freund als Feind" wird das Bespitzeln durch Bekannte thematisiert, in einer Regionalreihe geht es um die Region Oberschlesien.



Jury prominent besetzt