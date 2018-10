Bild: rbb/Iris Wussmann

Frank Timpe hält ein Selbstporträt. Die Besonderheit: das Bild ist 33 Jahre alt - und entstand im berüchtigten "Stasi-Knast" in Cottbus. Vor einem Jahr wendet sich ein ehemaliger "Erzieher" an das Menschenrechtszentrum in Cottbus. Er übergibt zwei Skizzenblöcke mit Zeichnungen von Timpe.