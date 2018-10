Bild: dpa/Sophia Kembowski

Kunstaktion gegen Hass und Hetze - Die Wölfe kommen nach Cottbus

17.10.18 | 08:43 Uhr

Vier Bronze-Wolfsplastiken des Storkower Künstlers Rainer Opolka werden am Mittwoch in Cottbus aufgestellt. Der Titel der Kunstaktion, die als Wanderausstellung gegen rechte Hetze konzipiert ist, lautet: "Die Wölfe sind zurück?" Zwei der vier Bronzewölfe zeigen den Hitlergruß, einer hat eine Augenbinde um und ist noch an der Leine, der vierte setzt gerade zum Sprung an. Umrahmt wird die Kunstaktion von riesigen Schildern, auf denen steht: "Wo gehetzt wird, wird später auch getreten" oder "Stoppt jede Hasspropaganda". Passend dazu will der Bildhauer zum Auftakt des zweitägigen Gastspiels in Cottbus mit einer Mahnwache auf dem Altmarkt gegen Gewalt und Hass demonstrieren.

Gegen ausländerfeindliche Proteste in Chemnitz

Opolka zeigte seine Bronzewölfe schon in einigen deutschen Städten, darunter auch Berlin und Potsdam. Zuletzt waren die Skulpturen vor dem Karl-Marx-Monument in Chemnitz in Sachsen zu sehen. Hintergrund war, dass dort der gewaltsame Tod eines 35-jährigen Deutschen im August zu massiven ausländerfeindlichen Proteste und Demonstrationen rechter Gruppierungen geführt hatte.

Kritik an Radikalisierung der AfD

Die Mahnwache in Cottbus richtet Opolka auch gegen eine seiner Meinung nach zunehmende Radikalisierung in der AfD - auch wenn sich AfD-Chef Alexander Gauland auf einem Parteitag der brandenburgischen AfD am Wochenende für einen klaren Trennungsstrich zwischen der Partei und Rechtsextremisten ausgesprochen hat. Hintergrund ist, dass nicht nur in Chemnitz AfD-Funktionäre bei Demonstrationen gemeinsam mit Rechtsextremisten aufgetreten waren. Auch in Cottbus nahmen in den vergangenen Monaten mehrfach AfD-Anhänger und Pegida-Vertreter aus Dresden an rechtsgerichteten Demos des Vereins "Zukunft Heimat" teil, bei denen sich nach Polizeiangaben auch Rechtsextremisten unter die Demonstranten mischten.