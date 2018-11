Wer Kunst liebt, aber teure Gemälde nicht bezahlen kann, muss nicht auf sie verzichten. In Cottbus kann man Original-Kunstwerke für wenig Geld einfach ausleihen - seit 20 Jahren in der Stadt- und Regionalbibliothek. Doch das weiß kaum jemand. Von Anne Holzschuh

Uta Jacob ist für die Bilder-Ausleihe zuständig. Sie kennt alle 300 Grafiken, Drucke, Fotografien oder Plastiken - in Bunt oder Schwarz-Weiß. Neben Künstlern aus der Region sind auch große Namen im Angebot, wie Schauspieler Armin Mueller-Stahl. In dem Fall seien sogar zwei Blätter da, sagt Jacob. "Wer also ein Pärchen an der Wand haben möchte - in dem Fall kann es auch ein Armin Mueller-Stahl sein."

Insgesamt 91 Künstler hat die Bibliothek in Cottbus in der Sammlung. Die Kunstwerke selbst gehören der Stadt oder sind Dauerleihgaben der Künstler. Eins haben sie alle gemeinsam: Es sind alles Originale.