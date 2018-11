Zu Oberschlesien gibt es eine Anekdote aus sozialistischer Zeit. Auf die Frage, warum Filme aus Oberschlesien mehr Kritik an den staatlichen Verhältnissen im real existierenden Sozialismus geübt haben als Filme, die in Warschau gedreht worden sind, hieß es: Für den anreisenden Zensor war die Zugverbindung so lang, dass er einen Tag brauchte um hinzukommen und einen für die Rückfahrt. Da wurde er abends mit Geselligkeit überschüttet, hat auch etwas zu trinken bekommen und war dann am nächsten Tag ein bisschen freundlicher. Das ist natürlich eine Klischee-Anekdote. Tatsache ist, dass die Region Oberschlesien eine ganz eigene Mentalität ausmacht. Die Filme, die da gemacht werden, zeigen die Regionalgeschichte und sind dadurch ein bisschen anders als Filme aus anderen Ländern. Auffällig ist, dass besonders oft das Motiv Kohlebergbau benutzt wird - und die damit verbundene etwas harsche Mentalität, die Dinge direkt anzusprechen. Der Humor ist etwas burlesker, aber nicht dumm. Die Filme sind ausgesprochen vielschichtig. Für jemanden, der in Cottbus ein Filmfestival macht, ist natürlich interessant, dass die Region Oberschlesien durch die Verabschiedung vom Steinkohlebergbau vor ähnlichen Problemen stand wie die Lausitz demnächst stehen wird.

Apropos Cottbus: Umfragen zufolge würde dort fast jeder Dritte die AfD wählen. Es gibt immer wieder rechte Demonstrationen und Auseinandersetzungen, die auch bundesweit Schlagzeilen machen. Vom Filmfestival hört man dazu so gut wie nichts - und im Programm des Festivals wird das auch nicht thematisiert. Warum eigentlich nicht?

Es ist nicht so, dass diese Themen an uns vorbeigehen. Wir sprechen mit den Inhalten unserer Filme seit der Gründung des Festivals ähnliche Themen an - es geht oft um Populismus, auch um Rechtspopulismus. Wir haben zum Beispiel mit "Once upon a time in November" einen polnischen Film, wo die Schauspieler in eine gewalttätige nationalistische Demonstration geraten. So werden ja Themen aufgegriffen, die auch in Cottbus verhandelt werden. Wir sind Mitunterzeichner der "Cottbuser Erklärung" und engagieren uns im Alltag. Ein Mitglied unserer Dialog-Jury ist ursprünglich geflüchtet aus Syrien und engagiert sich sehr im demokratischen Diskurs in Cottbus. Es gibt zahlreiche Initiativen, mit denen wir verbündet sind, die sich in Cottbus gegen den Rechtstrend engagieren. Ich sehe aber auch das Problem, dass Cottbus im Moment zum Klischeefall geworden ist. Da ist das Image entstanden, dass Cottbus a priori rechts ist. Das fängt an, mich zu ärgern - gerade wenn man ein Festival macht, das von Anfang an auf den demokratischen Diskurs setzt, auf Vielfalt, Toleranz, Akzeptanz, Augenhöhe und respektvollen Dialog. Dass man gleich gefragt wird, warum man das Thema Rechtsextremismus nicht direkt thematisiert. Wir thematisieren diesen Dialog. Wir fördern ihn seit Jahren und das werden wir auch weiterhin vehement tun. Die explizite Äußerung gegen Rechtsextremismus steckt in unserem Programm.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Sabine Priess.