Nur noch wenige Menschen sprechen sorbisch/wendisch. Die Sorben und Wenden in der Lausitz versuchen, die Sprache am Leben zu halten. Doch laut einer Studie sprechen selbst die Lehrer die Sprache nur mangelhaft.

Sorbisch/Wendisch: Mangelhaft! So lässt sich das Ergebnis einer Studie zusammenfassen, die den Sorbisch-/Wendisch-Unterricht in Brandenburg untersucht hat. Wissenschaftler der Universität Leipzig haben dazu an Grundschulen, an denen sorbisch/wendisch unterrichtet wird, Kinder und Lehrer befragt.

Der Untersuchung zufolge fällt es den Sechstklässlern schwer, flüssig zu lesen, Texte zu verstehen und Fragen zu beantworten. Die Expterten kommen zu dem Schluss, dass die Sprachkenntnisse in der Grundschule schlechter als im Kindergarten sind.

Sprachmängel bei den Lehrern

Auch die Lehrer beherrschen demnach die Sprache nicht ausreichend. Sie konnten sich auch mit den Wissenschaftlern nicht in der Fremdsprache unterhalten - obwohl sie teilweise schon jahrelang Sorbisch-/Wendischlehrer sind.



Ein Grund für diesen Wissenstand ist nach Ansicht der Leipziger Wissenschaftler, dass es kaum noch Muttersprachler gibt. Auch die meisten Lehrer haben die Sprache gelernt. Außerhalb des Unterrichts wird Sorbisch/Wendisch kaum gesprochen. Außerdem fallen immer wieder Unterrichtsstunden aus. An vielen Schulen gibt es immer nur einen Sorbisch-/Wendischlehrer, der also Einzelkämpfer ist und keinen Sprachpartner hat.

Eltern sind entsetzt - und haben Ideen

Um das Problem anzugehen, fordern die Wissenschaftler der Uni Leipzig regelmäßige Fortbildungen für die Lehrer. Außerdem solle der Sorbisch-/Wendischunterricht in der ersten Klasse nicht freiwillig, sondern für alle verbindlich sein.

Institutionen wie die Domowina, der Dachverband der sorbischen/wendischen Vereine und Verbände, schlagen Alarm. Sie fordern eine Reform des sorbischen/wendischen Bildungssystems. Deshalb haben sie Mitte Dezember einen Brandbrief an die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) geschrieben und bitten um ein Gespräch mit der Politikerin.

Eltern, wie Kathleen Komolka, die sich für den Erhalt der Sprache einsetzen, sind entsetzt. "Es ist fatal, dass die Kinder nach sechs Jahren Sorbisch-Unterricht am Ende weniger können, als im Kindergarten." Es zeige, dass institutionell und strukturell die Mängel im Unterricht so gravierend sind, dass es so nicht weiter gehen könne. "Wir müssen Schule ganz neu denken", fordert Komolka.

Die Elterninitiative schlägt beispielsweise eine sorbische/wendische Modellschule mit wissenschaftlicher Begleitung vor. Und auch die Eltern wünschen sich genau wie die Wissenschaftler, dass in der ersten Klasse für alle Schüler Sorbisch-/Wendisch-Unterricht Pflicht ist.

Die Studie schließt 20 Schulen ein, an denen es Sorbisch-/Wendisch-Unterricht gibt. Insgesamt wurden 250 Schüler befragt - einmal, als sie in der vierten und einmal als sie in der sechsten Klasse waren. Sie sollten Texte lesen und zum Beispiel Fragen zu Bildgeschichten beantworten. Auch 38 Lehrer sind befragt worden.