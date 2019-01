Wie witzig sind Medizin-Studenten? Wo ist der Unterschied zwischen sächsischem Genie und bundesdeutschem Wahnsinn? Und wie kommt Goethes Faust heutzutage an einer Berliner Uni zurecht? Antworten zu diesen und anderen Fragen liefert das Satirefestival "Einfälle", das am Donnerstag in Cottbus beginnt.

Vier Tage lang, bis zum Sonntag, werden studentische Kabarettisten auf sechs Bühnen in der Stadt auftreten. Zu den Spielstätten gehören das Staatstheater, das Konservatorium, die Unbelehr-Bar, das Studententheater BÜHNE acht sowie die BTU mit Mensa, Audimax und Brasserie.

Die Programm-Bandbreite reicht dabei von seicht bis tiefsinnig, vom Klamauk bis zur Polit-Satire. Jeder Teilnehmer darf sein Ding machen, denn die Veranstalter haben ein "weites Verständnis von Kabarett", betont Cheforgansiator Andreas Gaber. "Es ist zum Beispiel musikalisches Kabarett, literarisches Kabarett und natürlich Komik dabei."

Dass sich in diesem Jahr so viele Teilnehmer angemeldet haben, wie noch nie, freut Gaber - auch, wenn es "eigentlich gar nicht so gewollt" war. "Uns haben die Anmeldungen dermaßen überrollt." Deshalb wurde doch noch versucht, so viele wie möglich unterzukriegen. Das Credo sei: Wer kommen will, darf auch kommen. Schließlich sollen sich die studentischen Kabarettisten in Cottbus auch "vernetzen, auszutauschen und miteinander ihrem Hobby frönen", so Gaber.