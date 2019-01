Die Kunst ist frei. Für die Brandenburger AfD möglicherweise zu frei. Sie fragt, wieso ein Theater wie das Piccolo in Cottbus, das ein Stück wie "KRG." bringt, mit öffentlichen Geldern finanziert wird. Das Theater reagiert mit einer Einladung - doch keiner kommt. Von Sylvia Belka-Lorenz

Das Theater hat reagiert - mit einer Einladung an alle Landtagsabgeordneten und ausdrücklich die der AfD, sich das Stück anzuschauen. Damit die Landespolitiker wissen, worüber sie streiten.

Dafür gab es Theater- und Demokratiepreise, Lobeshymnen, überregionale Auferksamkeit - aber auch eine Anfrage der AfD im Brandenburger Landtag. Fraktions- und Parteichef Andreas Kalbitz erkundigte sich, wie und warum das Piccolo-Theater gefördert werde und was dort sonst so gespielt werde.

Das Cottbuser Kinder- und Jugendtheater Piccolo ist in den Fokus der AfD geraten. Stein des Anstoßes ist das Stück "KRG." Eine Inszenierung, in der sich Jugendliche mit dem Thema Faschismus auseinandersetzen.

Ein Jugendtheaterstück, das so sehr für Furore sorgt, dass sich die AfD daran stört - eine wirksamere PR hätte man sich nicht ausdenken können, lautet der lakonische Kommentar von Piccolo-Chef Reinhard Drogla. Die Beziehung mit der AfD sei eine Fernbeziehung, "die waren ja noch nie hier", bemerkt er. "Sie interessieren sich offenbar sehr für uns und gleichzeitig finden wir es ein bisschen komisch, dass man sich so intensiv interessiert, ohne sich zu kennen."

Donnerstagabend. Volles Haus, am Ende stehende Ovationen, allerdings nicht von den Gästen aus der Politik. Jeder einzelne Politiker aus Landtag und Kabinett war persönlich eingeladen worden. Gekommen ist keiner. Nur eine Grüne und ein Linker sagten wegen Krankheit ab. Gekommen sind dafür Leute aus der Stadt, Kollegen vom Staatstheater und Lehrer, die sich spontan ihre Klassen geschnappt hatten.

KRG ist das Jugendsprache-Kurzwort für KRIEG. Der Theaterjugendklub hat ein grausiges Gedankenspiel auf die Bühne gebracht. Stell dir vor, es wäre Krieg. Aber nicht irgendwo auf der Welt, sondern hier bei uns vor der Haustür. Wohin sollen wir fliehen? Was ist, wenn plötzlich wir die sind, die keiner reinlassen will?

KRG. wird am Freitag, 18. Januar, vorraussichtlich zum letzten Mal am Piccolo-Theater in Cottbus zu sehen sein. Der Eintritt kostet drei Euro.

Im Oktober geriet das Stück in den Fokus der AfD. Sie fragte im Landtag an, ob derlei politische Inhalte eigentlich rechtens seien und Fördermittel verdienten. Tatsächlich sind viele der Jugendklub-Mitglieder auch außerhalb des Theaters politisch aktiv. Doch das wundert Theaterleiter Drogla nicht so sehr. "Das ist überhaupt nicht links, das ist humanistisch und demokratisch. Das ist die Grundwertebasis, auf der wir arbeiten."

In diesem Sinne hätten die Jugendlichen gern mit den Politikern diskutiert - eigentlich mit jedem, der an ihrer Arbeit Anstoß nimmt. "Ich find's schon ein bisschen schade", meint Josefine. Sie hätte sich gefreut, wenn sich die Politiker das Stück angeschaut hätten - wenn sie schon über sie diskutiert haben. Doch Lilly ergänzt, dass es umso cooler war, dass dafür "so viel mehr Leute rein konnten."

Die Euphorie ist an diesem Donnerstagabend von der Bühne übergeschwappt auf das Publikum, das noch lange gesessen und diskutiert hat. Insofern war der Abend, der so ganz anders endete als er geplant war, auch ein Lehrstück über die Kraft von Theater.